Для хранения средств россияне предпочитают банковские карты, накопительные счета и депозиты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как отмечают эксперты ВТБ, большая часть россиян предпочитает хранить деньги на банковских картах, накопительных счетах и депозитах. И только каждый пятый россиянин использует для хранения сбережений наличные. А наиболее склонны хранить часть сбережений в наличных состоятельные клиенты – так действует каждый четвертый представитель этого сегмента.

Чаще всего население предпочитает держать деньги на банковской карте – этим инструментом пользуется 36% россиян. При этом чем выше уровень дохода, тем больше этот показатель.

Также популярны накопительные счета, которые используют для сбережений 29% россиян. А средства на классических депозитах хранят 28% россиян.

- По нашим оценкам, несмотря на рост популярности инвестиционных и альтернативных сберегательных продуктов, большая часть россиян предпочитает пользоваться классическими банковскими инструментами для накоплений. Как правило, крупные суммы размещаются на депозитах, а для повседневных нужд используются накопительные и текущие счета. При этом использование и хранение наличных постепенно уходит в прошлое, – прокомментировал Денис Вальвачев, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ.

Ожидается, что доля наличной оплаты товаров и услуг в России по итогам 2022 года снизится до 20%. Уже сегодня 80% покупок россияне оплачивают безналично.