Ростовская АЭС помогла построить новую гоночную трассу для секции картинга

Фот­о:​ Управление инфор­мации и общественных связей​ Ростовской АЭС

В Волгодонске завершено строительство тренировочной гоночной трассы для секции картинга Станции юных техников. Работы стоимостью порядка 3 миллионов рублей выполнены в рамках благотворительного проекта Ростовской АЭС.

Менее, чем за два месяца на месте старой трассы, действующей с 2008 года и пришедшей в негодность, построена новая. Площадку идеально выровняли, сделали технологический уклон, чтобы на гоночной поверхности не скапливалась вода. Тренировочная площадь стала больше, а длинна трассы увеличилась примерно на треть. И главное — теперь здесь можно создавать различную конфигурацию маршрутов.

Как отмечает педагог секции картинга Александр Никитенко, что улучшенная трасса будет способствовать подготовке спортсменов к разным по сложности маршрутам.

Фот­о:​ Управление инфор­мации и общественных связей​ Ростовской АЭС

Новая трасса отвечает всем требованиям безопасности. Первые заезды показали, что за счёт нового покрытия и новых картов, которые тоже появились в секции благодаря атомной станции, дети показывают более высокие и скоростные результаты.

- Ростовская АЭС помогает многим учреждениям дополнительного образования Волгодонска, в том числе и Станции юных техников, с которой атомщиков связывают годы сотрудничества в самых разных областях. За два последних года нам удалось значительно обновить материально-техническую базу секции картинга. Новая гоночная трасса — еще один подарок юным спортсменам от атомщиков, - отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Глава города — председатель Волгодонской городской Думы Сергей Ладанов выразил благодарность концерну «Росэнергоатом» и Ростовской АЭС за поддержку целого ряда социальных проектов города и помощь Станции юных техников.

За вклад в развитие города и региона Ростовская АЭС признана лучшей в России организацией высокой социальной эффективности. В 2021 году предприятие направило на развитие региона и территорий присутствия около 280 миллионов рублей