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НовостиПроисшествия28 октября 2022 12:22

В Ростовской области водитель, по неосторожности убивший человека, получил шесть лет колонии

Нарушителя лишили права заниматься деятельностью, связанной с транспортом
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Октябрьский районный суд Ростовской области 17 октября приговорил водителя, нарушившего правила дорожного движения, к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. ДТП с его участием привело к смерти человека. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением, виновным себя признал полностью, а в содеянном раскаялся. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

При постановлении приговора судом учтены были фактические обстоятельства преступления, степень его общественной опасности. Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении преступления.

В качестве дополнительного наказания водителю было назначено лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года. Приговор суда обжалован не был и 28 октября вступил в законную силу.

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