Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 октября 2022 12:59

В Ростовской области в пригородных поездах целый месяц разрешат провозить домашних питомцев бесплатно

Лейла МИРИШОВА
С 1 по 30 ноября бесплатно проехаться в пригородных поездах смогут не только мелкие питомцы, но и крупные породы собак и кошек.

С 1 по 30 ноября бесплатно проехаться в пригородных поездах смогут не только мелкие питомцы, но и крупные породы собак и кошек.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Жители Ростовской области весь ноябрь смогут бесплатно провозить домашних любимцев в пригородных электричках. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

С 1 по 30 ноября бесплатно проехаться в пригородных поездах смогут не только мелкие питомцы, но и крупные породы собак и кошек. Пассажиры могут провозить также пернатых любимцев. Такая акция приурочена к Дню домашних животных, который ежегодно отмечается в конце ноября. Как отметили в ведомстве, птиц хозяева могут провозить в вагонах, а крупные породы собак в тамбуре поезда в намордниках и с поводком.

- При этом перевозить животных в поездах пригородного сообщения можно без предъявления ветеринарных документов, – рассказали в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на ярмарке добрых дел удалось найти дом 43 животным

Кошки и собаки отправились к любящим хозяевам

(Подробности)