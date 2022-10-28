В Ростовской области в пригородных поездах целый месяц разрешат провозить домашних питомцев бесплатно

С 1 по 30 ноября бесплатно проехаться в пригородных поездах смогут не только мелкие питомцы, но и крупные породы собак и кошек. Фото: Оксана ЗУЙКО

Жители Ростовской области весь ноябрь смогут бесплатно провозить домашних любимцев в пригородных электричках. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

С 1 по 30 ноября бесплатно проехаться в пригородных поездах смогут не только мелкие питомцы, но и крупные породы собак и кошек. Пассажиры могут провозить также пернатых любимцев. Такая акция приурочена к Дню домашних животных, который ежегодно отмечается в конце ноября. Как отметили в ведомстве, птиц хозяева могут провозить в вагонах, а крупные породы собак в тамбуре поезда в намордниках и с поводком.

- При этом перевозить животных в поездах пригородного сообщения можно без предъявления ветеринарных документов, – рассказали в ведомстве.

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(Подробности)