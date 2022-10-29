Конкурс детского рисунка на старт!

Фото: Архив КП

Мама – самое светлое и дорогое для каждого человека. 27 ноября в России отмечается очень важный и самый добрый праздник – День матери. Ежегодно «Комсомольская правда» устраивает традиционный конкурс рисунков среди самых маленьких – «Моя любимая мама». В этом году мы также приглашаем детей нарисовать мамин портрет и прислать к нам на конкурс. А посетители сайта будут голосовать за самые понравившиеся работы.

Участниками конкурса могут быть дети от 4 до 10 лет, проживающие в Ростове-на-Дону и Ростовской области. На конкурс принимаются рисунки, посвященные мамам (размер А4 или А3).

Как можно подать работу на конкурс?

Сфотографируйте или отсканируйте свой шедевр и загрузите на страницу конкурса. Обязательно укажите имя, фамилию, город, возраст участника, а также контактный телефон представителей ребенка. Можно добавить пару строчек с поздравлениями для самой любимой на свете мамы.

Ссылка на страницу конкурса: https://www.rostov.kp.ru/media/902615/