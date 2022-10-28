Новая концертная программа Государственного академического ансамбля песни и пляски Донских казаков им. А. Квасова

Фото: ГАУК РО «Ансамбль Донских казаков им. А. Квасова»

Новая концертная программа, посвящена истории Лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка. «С верой на службе Отечеству» состоит из сюжетных картинок и вокально-хореографических композиций, лирических зарисовок, военных маршей, песен и романсов, посвящённых истории и ратным подвигам Лейб-гвардии Казачьего полка.

К постановке концертных номеров программы были привлечены композиторы, балетмейстеры-постановщики, усилиями которых, воссоздана атмосфера различных периодов жизни Лейб-гвардии Казачьего полка. В программе используются песни из архива Лейб-гвардии в Париже. Эскизы костюмов сделаны по образцам оригинальных костюмов, которые хранятся в музее «Донской казачьей гвардии» в г. Ростове на Дону.

Лейб-Гвардии Казачий полк ведёт свою историю с 1775 года. Все самые важные военные баталии проходили с участием донских казаков: войны с турками, Наполеоном, германцами. Вся 250 летняя военная история полка показывает верное и безграничное служение России.

Фото: ГАУК РО «Ансамбль Донских казаков им. А. Квасова»

Государственный ансамбль песни пляски Донских казаков бережно относится к необходимости сохранения богатого исторического и культурного наследия Донского казачества. В том числе о необходимости освещения немаловажной вехи в истории Великого Войска Донского – служение Лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка.

85 артистов, 5 тонн костюмов и реквизита, клинки, пики, казачьи плётки - всё это задействовано в феерической программе, с многочисленными трюками, элементами рубки, песнями и плясками.

Зрители получат много новых эмоций и впечатлений, смогут разделить их не только со своими родными и близкими, но и с друзьями, коллегами.

Фото: ГАУК РО «Ансамбль Донских казаков им. А. Квасова»

Билеты без комиссии можно приобрести на сайте rostovadk.ru

Подробности по телефону: 8 (863) 204-25-40

Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта»

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