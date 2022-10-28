В Ростовской области в 2 раза чаще стали открывать банковские вклады

Вклады в китайских юанях стали востребованы. Фото: Артем КИЛЬКИН

С начала текущего года жители Ростовской области открыли в Сбере в 2 раза больше вкладов, по сравнению с прошлым. При этом средняя сумма по вкладу увеличилась в 1,5 раза.

Стоит отметить, что в мобильном приложении банка было оформлено более половины вкладов – 64%. Это удобно. Ведь клиент дистанционно в любое удобное время суток может пополнить вклад или снять с него с денежные средства, а также закрывать его и перевести деньги на другие свои карты. Этими деньгами можно распоряжаться без каких-либо ограничений, потому что операции происходят моментально.

Как отмечает Антон Усачев, заместитель управляющего Ростовским отделением банка, с учетом турбулентности на рынке ценных бумаг, вклад стал хорошим решением для преумножения средств семейного бюджета.

Антон Усачев, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Фото: пресс-служба Сбербанка

- Кроме того, сегодня банк подготовил для клиентов новое предложение, - рассказал Антон Усачев, - теперь иметь сбережения можно в юанях с помощью вклада «Новые возможности». Клиенты, которые хранили деньги в долларах, теперь могут конвертировать их в российские рубли или китайские юани.

Важно, что минимальная сумма вклада составляет 50 тысяч рублей или 7 тысяч юаней. Ограничений по максимальной сумме вложения нет. Как сообщили в банке, конвертация денег в нужную валюту происходит автоматически согласно курсу на дату открытия вклада.