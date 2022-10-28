Ростовчанин украл металлоконструкций на 150 тысяч рублей

Общая сумма ущерба составила около 150 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону 50-летнего местного жителя подозревают в краже металлоконструкций. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, очевидцы сообщили, что на одном из участков велись строительные работы. В момент, когда на территории никого не было, злоумышленник пробрался на стройплощадку и украл металлические конструкции. «Добытое» он сдал в металлолом. Общая сумма ущерба составила около 150 тысяч рублей. Деньги он потратил на свои нужды.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе.

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(Подробности)