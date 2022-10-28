В Ростовской области автокран на полном ходу сбил легковушку

Водитель автокрана двигался по второстепенной дороге и не уступил дорогу автомобилю. Фото: Управление ГИБДД по Ростовской области.

В городе Зверево Ростовской области автокран «ГАЗ» 3307 под управлением 61-летнего водителя на полном ходу сбил легковую машину «Черри Тигго», сообщает Управление ГИБДД по Ростовской области.

ДТП произошло утром 28 октября, в 10 часов 45 минут, на пересечении улиц Рижская и Ивановская. Водитель автокрана двигался по второстепенной дороге и не уступил дорогу автомобилю, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков.

В результате чего автокран врезался в автомобиль «Черри Тигго», где за рулем сидел 62-летний мужчина. Судя по опубликованному очевидцами фото, легковушку вынесло на обочину, а спецмашина перевернулась на левый бок.

Водитель спецтранспорта пострадал и был доставлен в больницу. Проходивший по переходу в этот момент пешеход отделался легким испугом. На месте работает полиция.

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Сейчас обстоятельства случившегося уточняют сотрудники полиции (подробнее)