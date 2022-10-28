Сохранить спрос на кредитном рынке позволит ключевая ставка на уровне 7,5%

По сообщению ВТБ, банк планирует сохранить текущие ценовые параметры своих кредитов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В октябре розничный рынок кредитования развивался неоднородно. В начале месяца продолжился тренд последней декады сентября, когда россияне сократили спрос на кредитные продукты и «поставили на паузу» определенную часть сделок, в частности, по ипотеке. Ситуация стабилизировалась во второй половине месяца, когда население частично вернулось к потребительской модели.

Решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% позволит сохранить спрос на кредитном рынке в четвертом квартале, который характеризуется наибольшей активностью заемщиков. Специалисты отмечают, что пока преждевременно говорить о том, насколько ощутимым этот рост будет в нынешнем году, однако для многих банков неизменная ключевая ставка станет сигналом в целом сохранить текущие условия по кредитным продуктам.

По сообщению ВТБ, в ближайшее время банк не планирует менять ценовые параметры своих кредитов. В сегменте потребительского кредитования будет продление действие минимальной ставки в 4,4% (при подаче заявки онлайн и оформлении страхования). Специалисты банка также прогнозируют, что в текущей ситуации уровень ставок по жилищным кредитам сохранится в пределах 10-11% и могут удержать их до конца года. В этих условиях спрос будет формироваться, во многом, в сегменте первичного жилья, которое позволяет воспользоваться госипотекой, однако рынок готового жилья может ждать отложенный спрос конца сентября-начала октября.