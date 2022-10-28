Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 октября 2022 14:14

Сохранить спрос на кредитном рынке позволит ключевая ставка на уровне 7,5%

По сообщению ВТБ, банк планирует сохранить текущие ценовые параметры своих кредитов
Наталья ВЕСНИНА
По сообщению ВТБ, банк планирует сохранить текущие ценовые параметры своих кредитов.

По сообщению ВТБ, банк планирует сохранить текущие ценовые параметры своих кредитов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В октябре розничный рынок кредитования развивался неоднородно. В начале месяца продолжился тренд последней декады сентября, когда россияне сократили спрос на кредитные продукты и «поставили на паузу» определенную часть сделок, в частности, по ипотеке. Ситуация стабилизировалась во второй половине месяца, когда население частично вернулось к потребительской модели.

Решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% позволит сохранить спрос на кредитном рынке в четвертом квартале, который характеризуется наибольшей активностью заемщиков. Специалисты отмечают, что пока преждевременно говорить о том, насколько ощутимым этот рост будет в нынешнем году, однако для многих банков неизменная ключевая ставка станет сигналом в целом сохранить текущие условия по кредитным продуктам.

По сообщению ВТБ, в ближайшее время банк не планирует менять ценовые параметры своих кредитов. В сегменте потребительского кредитования будет продление действие минимальной ставки в 4,4% (при подаче заявки онлайн и оформлении страхования). Специалисты банка также прогнозируют, что в текущей ситуации уровень ставок по жилищным кредитам сохранится в пределах 10-11% и могут удержать их до конца года. В этих условиях спрос будет формироваться, во многом, в сегменте первичного жилья, которое позволяет воспользоваться госипотекой, однако рынок готового жилья может ждать отложенный спрос конца сентября-начала октября.