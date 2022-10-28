В Ростовской области адвоката осудят за получение миллионной взятки. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгодонске осудят местного адвоката. Она обвиняется в совершении преступления по статье 159 УК РФ "Покушение на мошенничество". Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета.

Следователи выяснили, что 10 августа 2022 года обвиняемая запросила у своей 40-летней клиентки взятку в размере 1,2 миллиона рублей. За это денежное вознаграждение адвокат пообещала договориться с правоохранителями о том, чтобы дончанку не привлекали к уголовной ответственности. Отмечается, что исполнять обещание она не собиралась, а деньги хотела присвоить себе. Но сделать это ей не позволили сотрудники ФСБ, так как она была задержана прямо в момент получения денег.

Позже обвиняемая свою вину признала и была отправлена под домашний арест.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в ведомстве.

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Женщина собиралась передать полученные деньги правоохранителям.