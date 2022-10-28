В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали врача-нарколога за взяточничество

Врач брал крупные суммы за выдачу поддельных справок об отсутствии наркотического опьянения.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали врача-нарколога за получением взятки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
По информации ведомства, медик «Наркологического диспансера» в Таганроге брал крупные суммы за выдачу поддельных справок об отсутствии наркотического опьянения.
Он был задержан силовиками во время получения взятки в размере 30 тысяч рублей. За очередную поддельную справку. После передачи денег его задержали. В ходе расследования медик полностью признал свою вину.
- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в ведомстве.
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