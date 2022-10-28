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НовостиОбщество28 октября 2022 15:13

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали врача-нарколога за взяточничество

Медик хотел получил 30 тысяч рублей за подмену проб пациента
Лейла МИРИШОВА
Врач брал крупные суммы за выдачу поддельных справок об отсутствии наркотического опьянения.

Врач брал крупные суммы за выдачу поддельных справок об отсутствии наркотического опьянения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали врача-нарколога за получением взятки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

По информации ведомства, медик «Наркологического диспансера» в Таганроге брал крупные суммы за выдачу поддельных справок об отсутствии наркотического опьянения.

Он был задержан силовиками во время получения взятки в размере 30 тысяч рублей. За очередную поддельную справку. После передачи денег его задержали. В ходе расследования медик полностью признал свою вину.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в ведомстве.

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