В Белой Калитве стоимость проезда в общественном транспорте поднимется до 28 рублей

Вместо 22 рублей теперь жителям придется платить 28. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Белокалитвинском районе стоимость проезда в общественном транспорте составит 28 рублей. Об этом сообщили на сайте местной администрации.

С 1 ноября нововведения вступят в силу. Вместо 22 рублей теперь жителям придется платить 28. Стоимость выросла и на внутрирайонные поездки. За один пассажирский километр цена теперь составляет три рубля.

Отметим, что последний раз проезд в муниципалитете дорожал летом текущего года. В 2021 году стоимость проезда составляла 18 рублей, а в 2020 всего 13.

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