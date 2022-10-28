В Таганроге сотрудник наркодиспансера обвиняется в получении взятки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге сотрудник наркологического диспансера предстанет перед судом. Он обвиняется в совершении преступления по статье 290 УК РФ "Получение взятки". Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета.

Следователи выяснили, что в сентябре 2022 года обвиняемый, будучи на рабочем месте, получил взятку в размере 30 тысяч рублей от 27-летнего мужчины. За это денежное вознаграждение медик пообещал подменить положительные результаты анализа на состояние наркотического опьянения на отрицательные.

Но после получения денег он был задержан сотрудниками ФСБ. Свою вину он полностью признал.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - отметили в ведомстве.

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Предварительно, мужчина за деньги не стал заводить уголовное дело.