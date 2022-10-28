В Ростовской области трое наркодельцов выращивали "дурман-траву" на поле с подсолнухами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области трое местных рецидивистов выращивали запрещенное растение на поле с подсолнухами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД донского региона. Правоохранители наблюдали за наркодельцами в течение нескольких месяцев. Сейчас в отношении них возбуждены уголовные дела по статье 228.1 УК РФ.

В поле зрения правоохранителей злоумышленники попали, когда только начали выращивать "дурман-траву". Полицейские все это время вели за ними скрытое наблюдение. Но когда урожай был собран, а наркотик изготовлен, оперативники провели мероприятия «Контрольная закупка», в рамках которого приобрели у них два свертка с запрещенным веществом, а затем задержали их.

Во время обыска у них дома нашли и изъяли мерные стаканы, металлические сита, электронные весы, приспособления для изготовления наркотика, упаковки и семена запрещенного растения. Из тайников также достали более восьми килограммов растительной массы для дальнейшего сбыта. Экспертиза подтвердила, что вещество является наркотическим.

- Мера пресечения фигурантам будет избрана после окончания их административного ареста за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 6.9 КоАП РФ, - рассказали в полиции.

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