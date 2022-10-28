В Ростове пройдет проверка систем оповещения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове проведут проверку готовности органов управления на случай различных чрезвычайных ситуаций. Об этом ростовчан предупредили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Сотрудники ведомства проверят готовность к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. А также, будет осмотрено все, что касается, вопросов пожарной безопасности.

- В городе произведут проверку систем оповещения населения. Кроме того, будет оценено состояние защитных сооружений и укрытий. А также будет проверяться наличие планов эвакуации в зданиях, - отметили в мэрии.

Горожан попросили с пониманием отнестись к проверочным мероприятиям.

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Жителей Ростова простят быть внимательными на улицах и в автобусах.

Обращать внимание нужно в том числе на бесхозные предметы и сумки.