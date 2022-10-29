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НовостиОбщество29 октября 2022 5:55

На Жуковском шоссе в Ростовской области после ДТП водитель попал в больницу

На перекрестке автомобиль не пропустил другую машину
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Водитель "Лада Гранта" был доставлен в больницу. Фото: Управление ГИБДД по Ростовской области.

Водитель "Лада Гранта" был доставлен в больницу. Фото: Управление ГИБДД по Ростовской области.

Вечером 28 октября в городе Волгодонске Ростовской области «Лада Гранта» столкнулась с Ваз 21150, сообщает Управление ГИБДД по Ростовской области.

40-летний водитель, двигаясь по Жуковскому шоссе в районе дома № 10, в 17:40, по предварительным данным, при повороте налево не предоставил преимущество в движении другому отечественному автомобилю под управлением 29-летнего водителя.

В результате произошло столкновение, после которого «Лада Гранта» наехала на бордюр. Нарушивший правила дорожного движения водитель получил травмы и был доставлен в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

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