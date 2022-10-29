Губернатор Василий Голубев наградил донского казака орденом Мужества за участие в СВО

Награду российские бойцы получают за самоотверженность, мужество и отвагу. Фото: пресс-служба донского правительства.

В Ростовской области губернатор Василий Голубев удостоил Государственной награды казака Родионово-Несветайского юрта Войска Донского орденом Мужества за участие в специальной военной операции, сообщает пресс-служба донского правительства.

Почетная награда была заслужено вручена герою СВО лично главой донского региона по поручению Президента РФ.

- Я поинтересовался, за что воин удостоен такой награды, - рассказал Василий Голубев. - За мужество. За служение Родине. Как и другие жители Дона, казаки, в трудную минуту боец добровольно пошел отстаивать интересы Родины, защищать будущее нашей страны, детей.

Данную награду российские бойцы получают за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении людей, за решительные действия, с риском для жизни совершенные при исполнении воинского долга.

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