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НовостиОбщество29 октября 2022 6:21

В Новочеркасске проводили новый набор казаков-добровольцев для участия в спецоперации

Власти передали казакам два бронированных автомобиля
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Власти Ростовской области передали новой группе казаков-добровольцев два бронированных автомобиля. Фото: Телеграм-канал Василия Голубева.

Власти Ростовской области передали новой группе казаков-добровольцев два бронированных автомобиля. Фото: Телеграм-канал Василия Голубева.

В Новочеркасске состоялись проводы нового набора казаков-добровольцев для участия в спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Власти Ростовской области передали новой группе казаков-добровольцев, отправляющихся на специальную военную операцию, два бронированных автомобиля. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал донской губернатор Василий Голубев.

Также добровольцы получили от правительства региона теплые вещи, рации, квадрокоптеры, снаряжение и другие нужные в полевых условиях вещи.

Напомним, накануне Василий Голубев лично наградил казака-добровольца орденом Мужества за участие в СВО.

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