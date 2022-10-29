В Новочеркасске проводили новый набор казаков-добровольцев для участия в спецоперации

Власти Ростовской области передали новой группе казаков-добровольцев два бронированных автомобиля. Фото: Телеграм-канал Василия Голубева.
В Новочеркасске состоялись проводы нового набора казаков-добровольцев для участия в спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.
Власти Ростовской области передали новой группе казаков-добровольцев, отправляющихся на специальную военную операцию, два бронированных автомобиля. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал донской губернатор Василий Голубев.
Также добровольцы получили от правительства региона теплые вещи, рации, квадрокоптеры, снаряжение и другие нужные в полевых условиях вещи.
Напомним, накануне Василий Голубев лично наградил казака-добровольца орденом Мужества за участие в СВО.
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