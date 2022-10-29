В Новочеркасске проводили новый набор казаков-добровольцев для участия в спецоперации

Власти Ростовской области передали новой группе казаков-добровольцев два бронированных автомобиля. Фото: Телеграм-канал Василия Голубева.

В Новочеркасске состоялись проводы нового набора казаков-добровольцев для участия в спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Власти Ростовской области передали новой группе казаков-добровольцев, отправляющихся на специальную военную операцию, два бронированных автомобиля. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал донской губернатор Василий Голубев.

Также добровольцы получили от правительства региона теплые вещи, рации, квадрокоптеры, снаряжение и другие нужные в полевых условиях вещи.

Напомним, накануне Василий Голубев лично наградил казака-добровольца орденом Мужества за участие в СВО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Василий Голубев наградил донского казака орденом Мужества за участие в СВО

Герой специальной военной операции пошел служить добровольно (подробнее)