Мэрия Ростова опубликовала конкурсы на разработку проектов капремонта мозаичных переходов

Власти Ростова рассмотрят возможность возвращения торговли в подземные переходы. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Власти Ростова в лице Специализированного унитарного предприятия по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений рассмотрят возможность появления в подземных переходах донской столицы торговых павильонов. Об этом говорится в техническом задании одного из тендеров на сайте госзакупок.

Объектом закупки в этом аукционе является разработка проектной документации на капремонт подземного пешеходного перехода - выявленного объекта культурного наследия регионального значения «Подземный пешеходный переход с мозаичными сюжетными композициями, на пересечении Буденновского и Большой Садовой».

- Рассмотреть возможность размещения помещений для коммерческого и иного использования в тоннельной части подземного пешеходного перехода , - говорится в пункте «г» раздела техзадания «Основные требования к выполнению работ по подготовке проектной сметной документации и ее объем».

К слову, проект реконструкции перехода на Буденновском оценили в сумму 7 539 950 рублей. На сайте госзакупок также размещены аукционы на разработку проектной документации для реконструкции остальных мозаичных переходов. Так, проектная документация на реконструкцию ОКН на Буденновском и Московской оценивается в 9 226 070 рублей, проект реконструкции перехода на Ворошиловском и Садовой - в 6 717 150 рублей. Самой дешевой будет документация на восстановление перехода на пересечении Кировского и Большой Садовой — 3 277 770 рублей.

Таким образом, городу только проекты документации будут стоить 26 760 940 рублей. Победителям аукционов предстоит подготовить документы, без которых реставрация не может быть осуществлена, и провести библиографические историко-архитектурные, историко-архивные, химико-технологические, инженерно-технические исследования. Эскизные проекты, включающие архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения, должны быть подготовлены к ноябрю 2023 года.

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