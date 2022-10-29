В Ростовской области установили причастного к жестокому убийству 12-летней девочки

Девочку нашли в балке за магазином. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Следователи в Ростовской области установили личность предполагаемого преступника, причастного к убийству 12-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Ростовской области.

Во время розыска злоумышленника следователями было установлено лицо, являющееся дальним родственником потерпевшей. По версии следствия, у него произошел словесный конфликт с девочкой. Подозреваемый нанес девочке травмы, в результате которых она скончалась.

Сейчас следователи продолжают выяснять обстоятельства совершения особо тяжкого преступления. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения тела 12-летней девочки с признаками насильственной смерти, продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убийство 12-летней девочки под Ростовом: последние новости на 28 октября 2022 года

Собрали все, что известно о громком ЧП на данный момент (подробнее)