В Ростовской области установили причастного к жестокому убийству 12-летней девочки

Девочку нашли в балке за магазином.
Фото: Александра КАКАСЬЕВА
Следователи в Ростовской области установили личность предполагаемого преступника, причастного к убийству 12-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Ростовской области.
Во время розыска злоумышленника следователями было установлено лицо, являющееся дальним родственником потерпевшей. По версии следствия, у него произошел словесный конфликт с девочкой. Подозреваемый нанес девочке травмы, в результате которых она скончалась.
Сейчас следователи продолжают выяснять обстоятельства совершения особо тяжкого преступления. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения тела 12-летней девочки с признаками насильственной смерти, продолжается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Убийство 12-летней девочки под Ростовом: последние новости на 28 октября 2022 года
Собрали все, что известно о громком ЧП на данный момент (подробнее)