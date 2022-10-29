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НовостиПроисшествия29 октября 2022 8:54

В Ростовской области установили причастного к жестокому убийству 12-летней девочки

По версии следствия, им оказался дальний родственник убитой
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Девочку нашли в балке за магазином.

Девочку нашли в балке за магазином.

Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Следователи в Ростовской области установили личность предполагаемого преступника, причастного к убийству 12-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Ростовской области.

Во время розыска злоумышленника следователями было установлено лицо, являющееся дальним родственником потерпевшей. По версии следствия, у него произошел словесный конфликт с девочкой. Подозреваемый нанес девочке травмы, в результате которых она скончалась.

Сейчас следователи продолжают выяснять обстоятельства совершения особо тяжкого преступления. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения тела 12-летней девочки с признаками насильственной смерти, продолжается.

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