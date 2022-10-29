В старом аэропорту Ростова самолет Ту-134 выкатили на перрон

Ту-134А-3 нашел прибежище в старом аэропорту Ростова-на-Дону. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Списанный самолет «Аэрофлота» Ту-134А-3 нашел прибежище в старом аэропорту Ростова-на-Дону. Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» увидела его на перроне бывшей авиагавани.

Напомним, в конце августа 2019 года аэропорту Платов в качестве тренажера для спасателей отдали другой Ту-134, который летал 35 лет. Предполагалось, что на нем рабочие моменты будут отрабатывать службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов и наземного обслуживания.

Второй Ту-134, совершивший свой последний рейс из Новосибирска, был построен в сентябре 1984 года. В начале «нулевых» модификацию борта изменили на Ту-134А-3М, особенностью которой является ВИП-салон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аэропорту Ростова-на-Дону отдали Ту-134 в качестве тренажера для спасателей

Воздушное судно летало 35 лет (подробнее)