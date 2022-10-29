Губернатор Ростовской области поздравил всех причастных с Днем комсомола

Глава региона опубликовал свою фотографию в рядах комсомольцев. Фото: Телеграм-канал Василия Голубева.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев днем 29 октября поздравил всех причастных к деятельности ВЛКСМ с Днем комсомола. О своем участии в комсомольском движении глава региона вспомнил в Телеграм-канале.

- Поздравляю с Днем рождения комсомола всех, кто когда-то имел отношение к этой крупнейшей в мире молодежной организации, - написал Василий Юрьевич. - Для меня, как и для многих моих ровесников, ВЛКСМ стал настоящей школой жизни. Стройотряды, турслеты, комсомольские встречи и акции остаются в памяти навсегда.

Молодой комсомолец. Фото: Телеграм-канал Василия Голубева.

Также глава региона опубликовал свою фотографию в рядах комсомольцев. Василий Голубев подчеркнул, что комсомольцы всегда в душе остаются такими же, какими они были в молодости — как на фотографиях.

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