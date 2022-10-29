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НовостиОбщество29 октября 2022 11:12

На Цимлянском водохранилище обнаружили лодку и сети браконьера с 20 рыбами

Ущерб составил более 60 тысяч рублей
Анастасия ТАЛЫЗИНА
сотрудники транспортной полиции пресекли незаконный вылов биоресурсов. Они обнаружили и Сотрудники транспортной полиции изъяли лодку с подвесным мотором и рыболовные сети. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

сотрудники транспортной полиции пресекли незаконный вылов биоресурсов. Они обнаружили и Сотрудники транспортной полиции изъяли лодку с подвесным мотором и рыболовные сети. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

В акватории Цимлянского водохранилища сотрудники транспортной полиции пресекли незаконный вылов биоресурсов. Они обнаружили и изъяли лодку с подвесным мотором, рыболовные сети и более 20 особей рыб разных пород. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

36-летнего браконьера были задержаны в ходе проведения совместных мероприятий на берегу Цимлянского водохранилища сотрудниками линейного пункта полиции в порту Волгодонск и инспекторами Росрыболовства. Среди выловленной рыбы в основном были судак и плотва. Сумма ущерба составила более 60 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Максимальное наказание предполагает лишение свободы на срок до 2 лет.

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