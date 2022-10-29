В Ростове на Владикавказской 20 октября сгорел автосервис и три машины

Возгорание в гараже на Владикавказской началось в 14:45. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 29 октября, в Ростове-на-Дону при пожаре в гараже частного дома сгорели три автомобиля и 200 квадратных метров самого помещения, сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

По данным ведомства, возгорание в гараже на Владикавказской началось в 14:45. Уже в 15:23 пламя удалось полностью ликвидировать. На месте работали 3 единицы техники и 10 человек. Из людей никто не пострадал.

Во время пожара очевидцы сообщали в соцсетях о хлопках. Также, по их словам, произошло обрушение кровли. Как отмечают свидетели происшествия, в гараже работал шиномонтаж.

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