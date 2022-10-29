Чиновникам из Ростовской области при командировках на Донбасс собираются выплачивать двойную зарплату

Размер суточных выплат чиновникам за каждый день нахождения в служебной командировке составит 8 480 рублей. Фото: Анастасия Осипова

Двойные выплаты будут выплачиваться должностным лицам из Ростовской области при командировках в Луганскую Народную Республику, Донецкую Народную Республику, а также в Запорожскую и Херсонскую области. Соответствующее постановление № 920, подписанное губернатором Василием Голубевым, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

При этом размер суточных выплат за каждый день нахождения в служебной командировке составит 8 480 рублей. Подобные преференции будут актуальны для всех категорий госслужащих — от работников правительства и других органов исполнительной власти Ростовской области до сотрудников, занимающих не отнесенные к государственной гражданской службе должности.

Постановление вступило в силу с даты его подписания главой региона — с 26 октября.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ростовской области зарплата некоторых чиновников превысила среднюю оплату труда по региону. Об этом можно было судить по итоговому исследованию Ростовстата за 2020 год. Выяснилось, что сотрудникам территориальных представительств федеральной власти в месяц платили около 54 423 рублей. Зарплаты этих чиновников выросли по сравнению с 2019 годом на 20,5%. Всего в этом сегменте числится 9 391 работник.

Специалисты органов исполнительной власти получали по 60 228 рублей. Здесь денежные вознаграждения увеличили на 4,5% для 2 865 человек. Средняя зарплата в органах местного самоуправления - 37 705 рублей. Это на 5,2% больше, чем в 2019 году. На такую сумму претендуют 10 639 работников. При этом в других организациях Дона, не связанных с властью, люди в 2020 году в среднем получали 39 981 рубль. Зарплаты по сравнению с 2019 годом возросли на 5,7%.

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