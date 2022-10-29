В Ростовской области болельщики для посещения «Ростов Арены» оформили 46 тысяч электронных пропусков

Ближайший домашний матч ФК «Ростов» состоится 6 ноября. Фото: сайт ФК "Ростов".

Электронный документ для посещения игр Российской Премьер-Лиги на стадионе «Ростов Арена» оформили более 46 тысяч человек, сообщает пресс-служба донского правительства.

Донской регион стал одним из первых пяти субъектов РФ, где был запущен данный сервис. Как уточняют в правительстве, оформить такую карту можно двумя способами. Либо сформировать заявление на портале «Госуслуги», подтвердив затем личность в любом ближайшем МФЦ. Либо - в центральных офисах МФЦ или во временном центре МФЦ на территории стадиона.

Напомним, ближайший домашний матч ФК «Ростов» состоится 6 ноября, когда ростовчане встретятся с ФК «Динамо».

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