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НовостиОбщество29 октября 2022 15:00

В Ростовской области компенсацию по уходу за инвалидами получают почти 80 тысяч граждан

Ухаживать за пожилыми можно с 14 лет
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Оформление выплаты в размере 1200 рублей производится на основании заявления гражданина.

Оформление выплаты в размере 1200 рублей производится на основании заявления гражданина.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области ежемесячную компенсационную выплату по уходу за лицами, достигшими возраста 80 лет, и инвалидами получают около 76,8 тысячи граждан, сообщают в правительстве области.

Оформление выплаты в размере 1200 рублей производится на основании заявления гражданина, который будет осуществлять уход, с согласия гражданина, за которым будут ухаживать.

Ухаживать за пожилым человеком могут и школьники, которым исполнилось 14 лет, причем для оформления ухода не требуется согласие родителей или органов опеки.

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