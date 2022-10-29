В Новочеркасске студенты и казаки по просьбе полиции патрулируют улицы города

По центральным улицам города ходит патруль в составе двух полицейских, двух представителей казачьей дружины и двух добровольных дружинников. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Правительство Ростовской области прокомментировало информацию о патрулировании улиц студентами и казаками в Новочеркасске.

- В администрацию Новочеркасска обратилась полиция с просьбой предоставить дружинников для патрулирования улиц в связи с повышенными мерами безопасности и введенным в регионе средним уровнем реагирования, - сообщают в пресс-службе донской столицы. - Администрация, в свою очередь, обратилась в шесть учебных заведений, где созданы и действуют добровольные студенческие дружины.

На такой призыв откликнулись три учебных заведения. Однако фактически в патрулировании пока участвовали студенты лишь двух вузов.

Методика проведения патрулирования следующая, уточнили в правительстве. По центральным улицам города ходит патруль в составе двух полицейских, двух представителей казачьей дружины и двух добровольных дружинников. Среди них не обязательно должны быть студенты. кроме того, в Новочеркасске существует дружина, сформированная из числа сотрудников администрации и подведомственных учреждений.

Полиция определяет график патрулирования. Обычно на патрулирование выходят с 16:00 до 22:00. По каждому студенту-дружиннику вопрос решается в индивидуальном порядке. Если кому-то неудобно поздно добираться домой, то он выходит так, как ему удобно.

Время патрулирования корректируется и в зависимости от больничного. Участие — только в добровольном порядке, но с учетом индивидуальных обстоятельств. Обязательное условия — чтобы студентам-дружинникам было больше 18 лет.

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