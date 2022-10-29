На дорогах Ростовской области установили более трех километров ограждений

Более трех километров барьерных ограждений установили на дорогах Ростовской области в целях безопасности. Фото: Павел КЛОКОВ

Более трех километров ограждений установили на дорогах Ростовской области в целях безопасности, рассказал министр транспорта региона Владимир Окунев.

По его словам, на М-4 «Дон» в границах Ростовской области за девять месяцев 2022 года, в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, на 2,6% выросло количество ДТП. А число раненных увеличилось на 6,2%. А вот смертность снизилась на 20,3%.

Примечательно, что большинство аварий произошло в светлое время суток и при благоприятных погодных условиях. На росте ДТП сказалось и увеличение транзитного транспортного потока из-за закрытия авиасообщения и загруженности железнодорожных перевозок в курортный период.

Ростовский филиал ГК «Автодор» нанес поперечные шумовые полосы и установил сетчатое пешеходное ограждение. Теперь в планах – открытие в июне 2023 года основного участка обхода Аксая и реализация проекта комплексного обустройства трассы на участке км 777 – км 933.

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