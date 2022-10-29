«Ростов» обыграл «Ахмат» в гостях, заняв второе место в РПЛ

Валерий Карпин рассказал, что его игрокам порой не хватало ясности в голове. Фото: пресс-служба ФК "Ростов".

Футбольный клуб «Ростов» одержал волевую победу в матче с «Ахматом» и занял второе место в Российской Премьер-лиге, сообщает издание «Чемпионат».

У ростовчан мячи забили Николай Комличенко и Сильянов. Примечательно, что победный гол «желто-синих» разыграли два защитника: центральный защитник Осипенко, оказавшись на левом фланге атаки, выполнил передачу. А правый защитник Александр Сильянов пробил в касание. Гол Щетинина был отменен из-за игры рукой.

Во время пресс-конференции после матча тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин рассказал, что его игрокам порой не хватало ясности в голове.

- В первом тайме выходили из обороны, проходили из центра поля, бывали впятером против четверых, вчетвером против троих, - отметил тренер. - Не хватало предпоследнего паса, ясности в голове, в принятии решений. Все остальное, я бы сказал, было нормально. Да, пропустили этот гол необязательный. В нашей атаке позиционной не доглядели. Опять же: трудно назвать голевым моментом, когда тебе бьют с линии штрафной низом в ближний угол еле-еле катящийся мяч. Во втором тайме делали все то же самое, просто забили.

Благодаря этой победе, «Ростов» вышел на второе место в РПЛ. Лучшим игроком матча был признан Николай Комличенко.

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