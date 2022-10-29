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НовостиОбщество29 октября 2022 18:54

В Ростовской области молодой водитель сбил 9-летнюю девочку

Инцидент произошел вечером 29 октября
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Ребенок переходил проезжую часть регулируемому пешеходному переходу на красный свет. Фото6 Управление ГИБДД по Ростовской области.

Ребенок переходил проезжую часть регулируемому пешеходному переходу на красный свет. Фото6 Управление ГИБДД по Ростовской области.

В Волгодонске, 18-летний водитель, управляя транспортным средством ВАЗ 21103, по предварительным данным, при движении от улицы Черникова по улице Энтузиастов в сторону проезда Строителей сбил малолетнего пешехода, сообщает Управление ГИБДД по Ростовской области.

Ребенок переходил проезжую часть регулируемому пешеходному переходу на красный свет.

В результате ДТП девочка получила телесные повреждения и была доставлена в больницу. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.

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