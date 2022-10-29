В Ростовской области молодой водитель сбил 9-летнюю девочку

Ребенок переходил проезжую часть регулируемому пешеходному переходу на красный свет. Фото6 Управление ГИБДД по Ростовской области.

В Волгодонске, 18-летний водитель, управляя транспортным средством ВАЗ 21103, по предварительным данным, при движении от улицы Черникова по улице Энтузиастов в сторону проезда Строителей сбил малолетнего пешехода, сообщает Управление ГИБДД по Ростовской области.

Ребенок переходил проезжую часть регулируемому пешеходному переходу на красный свет.

В результате ДТП девочка получила телесные повреждения и была доставлена в больницу. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.

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