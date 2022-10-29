Новые фонари появились на трассе А-280 «Ростов-Таганрог»

При установке основное внимание уделялось съездам к населенным пунктам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые фонари появились на участке строительства транспортной развязки на км 9 трассы А-280 «Ростов-Таганрог». Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Работы по установке фонарей проходят во время строительства и реконструкции, а также реализации программы по безопасности дорожного движения.

На Южном подъезде к Ростову и на участке строительства транспортной развязки «Ростов-Таганрог» новые фонари уже работают. Всего же в Ростовской области более 14 километров линий освещения.

При установке основное внимание уделяется съездам к населенным пунктам, транспортным развязкам, местам скопления объектов придорожного сервиса, мостам и путепроводам.

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Все работы необходимо будет окончить к 1 августа (подробнее)