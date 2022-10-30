Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 октября 2022 7:01

В Ростовской области при пожаре в частном доме погибла женщина

Пострадавшая отравилась продуктами горения
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Возгорание произошло в 12:15 на улице Победы, на территории частного домовладения.

Возгорание произошло в 12:15 на улице Победы, на территории частного домовладения.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Тарасовский Ростовской области 29 октября сгорел частный дом. Во время пожара погибла женщина, сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Возгорание произошло в 12:15 на улице Победы, на территории частного домовладения. В результате пламя охватило 25 квадратных метров дома. Женщина 66 лет от отравления продуктами горения скончалась.

Как сообщают в МЧС, предварительная причина пожара — короткое замыкание проводки. Пожар был потушен в 12:35. Для ликвидации пожара от МЧС привлекались пять человек личного состава и две спецмашины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Площадь пожара на левом берегу в Ростове увеличилась до 6 тысяч кв м

Крупное возгорание на улице Чемордачка тушат 87 спасателей (подробнее)