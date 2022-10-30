В Ростовской области при пожаре в частном доме погибла женщина

Возгорание произошло в 12:15 на улице Победы, на территории частного домовладения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Тарасовский Ростовской области 29 октября сгорел частный дом. Во время пожара погибла женщина, сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Возгорание произошло в 12:15 на улице Победы, на территории частного домовладения. В результате пламя охватило 25 квадратных метров дома. Женщина 66 лет от отравления продуктами горения скончалась.

Как сообщают в МЧС, предварительная причина пожара — короткое замыкание проводки. Пожар был потушен в 12:35. Для ликвидации пожара от МЧС привлекались пять человек личного состава и две спецмашины.

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