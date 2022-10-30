В Ростовской области 30 октября ветер усилится до 22 метров в секунду

Донским водителям советуют не оставлять машины под деревьями, а пешеходам — обходить ветхие здания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду обещает в воскресенье, 30 октября, региональный МЧС со ссылкой на Ростовский гидрометцентр.

Если ночью было без существенных осадков, то днем в большинстве районов Ростовской области ожидается небольшой и умеренный дождь. Ветер юго-западный и западный 6-11 метров в секунду.

Местами ожидаются порывы ветра ночью до 12-14 метров в секунду. Днем будет дуть сильный ветер - до 15-18 метров в секунду, иногда — до 22 метров в секунду. Из-за чего возможны падения деревьев, шифера и рекламных щитов. Донским водителям советуют не оставлять машины под деревьями, а пешеходам — обходить ветхие здания.

В дневные часы столбик термометра поднимется до 7-12 градусов, а в южных районах — до 16-18 градусов.

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