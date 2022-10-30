В Ростовской области 30 октября ожидается похолодание до минус трех градусов

Ночью местами и днем в большинстве районов в Ростовской области пройдет умеренный дождь.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Синоптики Ростовского Гидрометцентра обещают, что в ночные часы 30 октября столбики термометра понизятся до минус трех градусов.
В дневные часы температура воздуха в южных районах составит 12-14 градусов, местами — до 16 градусов. Заморозки возможны в северных районах Ростовской области, где по ночам будет до минус трех градусов.
Ночью местами и днем в большинстве районов пройдет умеренный дождь. Ветер юго-западный и западный 8-13 метров в секунду. Утром и днем местами порывы достигнут 17-22 метров в секунду. Осадки прекратятся лишь в начале новой недели.
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