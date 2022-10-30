В Ростовской области автомобиль сбил восьмилетнюю девочку

Инцидент произошел 29 октября в 16 часов 47 минут на улице Спуск Мостовой. Фото: Управление ГИБДД по Ростовской обалсти.

В селе Кагальник Ростовской области пожилой водитель на ВАЗ 219010 сбил восьмилетнюю девочку, сообщает управление ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел 29 октября в 16 часов 47 минут на улице Спуск Мостовой. 62-летний водитель допустил наезд на девочку, которая перебегала проезжую часть дороги в неположенном месте перед близкодвижущимся транспортным средством.

В результате пешеход пострадал, полиция устанавливает все обстоятельства инцидента. Госавтоинспекция региона призывает родителей напоминать детям о правилах перехода проезжей части и объяснять, что выбегать на проезжую часть в неположенном месте запрещено. Водители могут не успеть среагировать и допустить наезд на пешехода.

Кроме того, не рекомендуется переходить дорогу из-за припаркованного транспорта, кустарников и других объектов, закрывающих обзор видимости.

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