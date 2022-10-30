На Ростов-на-Дону надвигаются сильный ветер и непогода

Из-за порывов ветра возможны обрывы линий электропередач и перехлесты проводов. Фото: Ольга ГОПАЛО

Усиление ветра в Ростове-на-Дону до 18-22 метров в секунду спрогнозировали на воскресенье, 30 октября, синоптики. Об этом сообщает пресс-служба Управления по чрезвычайным ситуациям.

Из-за порывов ветра возможны обрывы линий электропередач и перехлесты проводов. Не исключаются падения деревьев, слабо укрепленных конструкций и рекламных щитов.

В связи с чем Управление ГО и ЧС просит не парковать автомобили под деревьями, а пешеходам - держаться подальше от вывесок. При необходимости нужно звонить по телефону «112».

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