В Ростовской области выпустили справочник о частичной мобилизации

На сайте Законодательного Собрания опубликован справочник о мерах поддержки мобилизованных граждан и членов их семей. Фото: пресс-служба ЗС РО

Электронный справочник по частичной мобилизации выпустило Законодательное собрание Ростовской области.

В 55-страничном справочнике можно узнать, какие выплаты положены мобилизованным, и как их получить. Также дается информация о том, кто имеет право на отсрочку от мобилизации, и имеют ли право мобилизованные на компенсации в случае ранений.

На страницах пособия специалисты рассказывают, как будут поддерживать семьи мобилизованных, пока те находятся в ВС РФ. Поясняется, в случае гибели мобилизованного окажут ли его семье помощь.

Здесь собран полный перечень льгот, отсрочек или выплат, ссылок на документы, которые их гарантируют. В конце издания — телефоны всех справочных служб и служб поддержки. Вопросы о частичной мобилизации в Ростовской области можно задать по телефону 122.

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