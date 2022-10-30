В Ростове осудили юриста, которая обманывала клиента, подделывая решения суда

Подсудимую признали виновной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вынесен приговор жительнице Ростовской области, которую обвиняли в мошенничестве. Женщину обвиняли в том, что она, оказывая юридические услуги, обманывала клиента.

Следствие и суд установили, что в 2020 году подсудимая оказывала свои услуги предпринимателю. Она говорила ему, что решение якобы вынесено в его пользу, а потом подделала решение суда. За работу женщина запросила получила 765 тысяч рублей, которые потом потратила на личные нужды.

— Приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 80 тысяч рублей, — говорится в сообщении регионального управления следственного комитета России.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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