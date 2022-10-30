Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 октября 2022 13:57

В Ростове на проспекте Победы в 2023 году может появиться выделенная полоса

На каком участке автодороги будет организовано специальное движение, не уточняется
Анастасия ТАЛЫЗИНА
В администрации рассмотрят возможность создания выделенной полосы для транспорта на проспекте 40-летия Победы.

В администрации рассмотрят возможность создания выделенной полосы для транспорта на проспекте 40-летия Победы.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэрия Ростова планирует создать на проспекте 40-летия Победы новые выделенные полосы для транспорта в 2023 году. Об этом сообщает глава ростовской администрации Алексей Логвиненко.

В 2022 году власти намеревались организовать выделенную полосу на проспекте Королева, от Неклиновской до Королева, 1Д в обоих направлениях. Также на 20-й линии пропускают только общественный транспорт и машины жителей только этого района.

Кроме того, в администрации рассмотрят возможность создания выделенной полосы для транспорта на проспекте 40-летия Победы. Где именно — пока не уточняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчане предложили поставить светофор на проспекте 40-летия Победы

Жители пожаловались, что в районе дома № 99А очень высокий трафик (подробнее)