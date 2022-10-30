В Ростове на Филимоновской упавшее дерево повредило три иномарки

Упавшее дерево повредило три автомобиля на Филимоновской улице в Ростове. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Сразу три иномарки были придавлены упавшим из-за сильного ветра сухим деревом в Ростове. Никто из людей не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Как рассказала корреспонденту "КП - Ростов-на-Дону" владелица одного из поврежденных авто, дерево рухнуло в 12:34 около дома, на Филимоновской, 121. Однако полиция на место приехала только в четвертом часу дня. По словам женщины, ранее с этого дерева на машины уже падали ветки, но ствол тогда не спилили. Сейчас же дерево вырвало с корнем.

На место приехали городские спасатели. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Отряд городских спасателей на место прибыл около 16:00. В это время коммунальные службы уже спиливали ветви. Один автомобиль удалось быстро освободить от ствола и отогнать в сторону. У него пробито заднее стекло. Остальные два авто стали подпоркой для дерева - у обоих пробиты лобовые стекла.

Напомним, ранее сообщалось, что в воскресенье, 30 октября, в Ростовской области и Ростове ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду. МЧС региона предупреждало о возможных падениях деревьев и рекламных щитов.

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