В Таганроге презентовали документальный образовательный фильм «Живой город»

Фильм снимали рамках всероссийского проекта «Киноуроки в школах России». Фото: Сергей ПЛИШЕНКО.

В Таганроге 28 октября показали документальную картину о приморском городе - «Живой город», сообщает администрация Таганрога.

В этот день в местном кинотеатре прошла церемония награждения главных героев кинокартины и участников киносъемок. Сам же фильм снимали в рамках всероссийского проекта «Киноуроки в школах России», целью которого является развитие системы воспитания.

Во время презентации ленты сценарист и режиссер «Киноуроков в школах России» Елена Дубровская поблагодарила всех участников съемок за их вклад в общее дело. Координатор проекта «Новая школа» Лариса Тутова наградила молодых актеров и таганрожцев, оказавших содействие в реализации проекта. Они получили книги-сборники, которые легли в основу фильмов-киноуроков.

Замглавы администрации Таганрога по социальным вопросам Ирина Голубева подчеркнула значимость проекта для системы образования и пожелала ребятам творческих успехов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге презентовали документальный фильм о первом мэре города

Сергею Шило 31 июля исполнилось бы 75 лет (подробнее)