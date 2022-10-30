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НовостиОбщество30 октября 2022 15:18

В Таганроге соревнования по мотокроссу были перенесены из-за непогоды

Гонки пройдут 5 ноября в Каменске-Шахтинском
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Теперь мотогонки пройдут в городе Каменск-Шахтинский 5 ноября.

Теперь мотогонки пройдут в городе Каменск-Шахтинский 5 ноября.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Соревнования по мотокроссу, приуроченные ко Дню автомобилиста, которые должны были пройти 30 октября в Таганроге, были отменены из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба Федерации мотоспорта Ростовской области.

- Мотокросс в Таганроге 30.10.2022 отменен по погодным условиям, - говорится на сайте мотоциклетной федерации.

Теперь состязания пройдут в Каменске-Шахтинском 5 ноября. Напомним, пятый этап Чемпионата и Первенства Ростовской области по мотоциклетному спорту планировался в Валовой балке в Таганроге, любители мотоспорта ожидали зрелищное мероприятие. Но погода внесла свои коррективы.

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