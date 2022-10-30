Жительница Ростовской области разбилась при крушении дельтаплана в Адыгее

При крушении дельтаплана разбились два человека. Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте.

Жительница Ростовской области 30 октября погибла при крушении дельтаплана в республике Адыгея. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте.

По данным ведомства, дельтаплан упал в районе ущелья в Майкопском районе. В дельтаплане находилось два человека — 43-летняя пассажирка из Ростовской области и 48-летний пилот. От полученных травм они скончались.

Следствие установило, что пилот владел дельтапланом и предложил туристам услуги. Дончанка захотела полетать и утром прибыла к взлетной площадке.

— В ходе выполнения полета у летательного аппарата произошел надлом крыла, вследствие чего дельталет ушел в пике и потерпел крушение в ущелье, — рассказали в следственном управлении.

Выяснилось, что у пилота не было ни права на управление летательным аппаратом, ни разрешения на оказание подобных услуг. Расследование продолжается.