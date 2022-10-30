Коммунальные службы Ростова провели подготовку к зиме

В донской столице проходит переоборудование техники к зиме. Фото: пресс-служба администрации Ростова.

В Ростове-на-Дону на территории Кировского района прошли учения по о отработке действий в условиях плохой погоды, сообщает пресс-служба города.

Во время занятий было смоделировано несколько аварий, при которых необходимо оперативное реагирование коммунальных служб: снегопад, прорыв на коммуникациях и обледенение проводов и деревьев.

Всего в тренировке задействовали свыше 90 единиц спецтехники - минипогрузчики, КамАЗы, тракторы, комбинированные дорожные машины - и более 60 уборщиков территорий. Как отмечают в мэрии, подобная работа проводится во всех районах города.

В донской столице проходит подготовка противогололедных реагентов, мест для складирования снега, а также поэтапное переоборудование техники к зиме.

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