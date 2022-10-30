В Ростове подвели итоги Спартакиады Советов отцов районов города

Абсолютными победителями стали отцы из Пролетарского района Ростова. Фото: пресс-служба администрации Ростова.

В Ростове 29 октября на базе водно-спортивного комплекса «Звезда» впервые прошла Спартакиада Советов отцов районов города, сообщает пресс-служба администрации города.

На протяжении трех дней здесь проходили спортивные соревнования среди команд отцов. В итоге в общекомандном зачtте по шахматам места распределились следующим образом: 3 место — у отцов из Ленинского района, 2 место — у пап из Октябрьского района. Абсолютными победителями стали отцы из Пролетарского района Ростова.

В плавании лучшими стали отцы Октябрьского района, второе место — у Ворошиловского района, третье - у Ленинского района. В мини-футболе победу одержали папы из Пролетарского района, второе место завоевали отцы Ворошиловского района, третье — мужчины из Железнодорожного района. Лучшим игроком по мини-футболу по итогам соревнований стал Андрей Черенков из Пролетарского района, лучший пенальтист - Николай Мисник из Ленинского.

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