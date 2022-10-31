Отключения света в Ростове-на-Дону 31 октября 2022 года: горожан ждут массовые отключения электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключения света в Ростове-на-Дону 31 октября 2022 года: в городе сотням местных жителей предстоит остаться без света. Электричества в домах ростовчан не будет на протяжении нескольких часов. Электроэнергию отключат в разных районах донской столицы

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте в компании "Донэнерго".

В понедельник, 31 октября, с 9 до 16 часов света не будет на ул. Ландышевая 11-13; ул. Лесопарковая 37, 56-94; ул. Мадояна 94-110, 110/4, 137А; ул. Родниковая 25-39, 6-40; пер. Серебряный 8/20, 7/18; ул. Одесская 49-75, 48-74; пер. Штурманский 2, 6; ул. Мадояна 191-205, 174-198; ул. Мичуринская 203-215; ул. Калининградская 1-5; 4; ул. 1-я Киргизская 37-55, 46-72; ул. 2-я Киргизская 36-46, 51-71; ул. Казахская 44-60; пер. Уральский 31-61,36-66; пер. Ухтомский 1-69, 2-74; пер. Хибинский 1-65, 2-66; пер. Кубанский 1-69, 2-68; ул. Белорусская 61-65.

С 9 до 17 часов обесточат дома на ул. Лесозащитная 37-83, 42-94; ул. Архангельская 27-29, 28-30; ул. Днепропетровская 67-69, 20-28; ул. Богураева 1-9, 2-22; ул. Брестская 17-33, 52-74; ул. Брянская 15-41, 14-44; ул. Панфиловцев 2-34; пер. Иркутский 21-25, 30-32; пер. Астраханский 31-33, 32-34; пер. Одесский проезд 1-21, 2-22; пер. Керченский 13-37, 14-38; пер. Сочинский 13-43, 14-52; пер. Туапсинский 29-47; ул. Закруткина 61, 64; ул. Нижненольная 6; 1-я линия 6; пер. Водоотводный 1-25, 2-24; ул. Загорская 10-20, 74, 26, 32-38; пер. Отечественный 1-23, 2-24; ул. Петрашевского 43, 49-55; пер. Ракетный 1-29, 2-30; ул. Мартовицкого; ул. Плиева 2-50; ул. Нариманова 103-117; ул. Фурмановская 108-118, 109-125; ул. Краснокурсантская 95-105, 104-116; пер. Ольховский 2-66, 1-45; ул. Дранко 77-127, 64-102; ул. Коровкина 47-79, 48-78; ул. Зенитчиков 37-65, 40-62; пер. Гвардейский 92-106, пер. Доломановский 119-133.

С 9 до 18 часов отключения ждут жителей ул. М. Горького 92-100, 139-151; пер. Семашко 57-65, 70-82; ул. Пушкинская 85-107.

С 13 до 17 часов электричество отключат на просп. Коммунистический 33/3, 31/4; ул. 2-я Краснодарская 82, 82/1, 82/2, 84, 84/2.

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