Предстоящая короткая неделя в Ростове будет по-осеннему прохладной и дождливой. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ростовчан ожидает осенняя сырость и проливные дожди на предстоящей короткой рабочей неделе. Такой прогноз дали синоптики местного Гидрометцентра.

В понедельник, 31 октября, с самого утра польет дождь. В дневные часы воздух прогреется до +11…+12 градусов, а к ночи ожидается похолодание до +8. Ветер будет дуть с запада со скоростью семь метров в секунду.

Во вторник, 1 ноября, синоптики осадков не прогнозируют. День выдастся ясным, но довольно холодным. К обеду воздух прогреется лишь до +6…+8 градусов. А вечером температура упадет до +3...+4 градусов. Ветер сменит направление на северо-западное, а порывы будут достигать пяти метров в секунду.

В среду, 2 ноября, утро будет пасмурным, днем столбики термометров поднимутся до отметки в +7 градусов. Ночью сильно похолодает - до +2…+3 градусов. Ветер снова станет западным, но скорость его снизится до четырех метров в секунду.

В четверг, 3 ноября, утром температура составит всего +2…+4 градуса. В дневное время ожидается потепление до +9. В это время начнется небольшой дождь, который продлится до ночи. Ветер снова сменит направление на северо-западное и будет дуть со скоростью всего три метра в секунду.

В пятницу, 4 ноября, утром опять пойдет дождь. Температура воздуха будет составлять +4 градуса. Днем воздух прогреется до +8…+9 градусов. Ветер подует с востока, а скорость его порывов возрастет до 11 метров в секунду.

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