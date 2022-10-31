В Ростовской области прокуратура помогла женщине получить положенную выплату на ребенка. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгодонске прокуратура провела проверку после обращения местной жительницы, которой было отказано в предоставлении выплат на ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ведомства выяснили, что женщина обратилась в департамент труда и соцразвития с заявлением о назначении ей ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет. Но ей в этом было необоснованно отказано.

- Прокуратурой директору муниципального казенного учреждения внесено представление, - отмечается в сообщении.

После его рассмотрения женщине назначили положенную выплату. Кроме того, ей произвели перерасчет и выплатили более 45 тысяч рублей.

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